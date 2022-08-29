بصورة موقّتة.. إغلاق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم في الصين

أغلقت السلطات في مدينة شنتشن جنوب الصين أكبر سوق للإلكترونيات في العالم في هواشيانغبي، بصورة مؤقتة الاثنين 29 آب، وأوقفت الخدمة في 24 محطة لمترو الأنفاق في محاولة للحد من تفشي كوفيد-19.

وستظل ثلاثة مبان رئيسية في المنطقة مترامية الأطراف، التي تضم الآلاف من أكشاك بيع الرقائق الدقيقة وقطع غيار الهواتف والمكونات الأخرى للمصنعين، في حالة إغلاق حتى الثاني من أيلول.

في السياق، أكّد مسؤولون محليون لرويترز أنباء الإغلاق، بينما قال ثلاثة عاملين هناك إن مديري المباني طلبوا منهم العمل من المنزل.

كما أوقفت السلطات في شنتشن خدمات مترو الأنفاق في 24 محطة في منطقتي فوتيان ولوهو.

هذا ورصد مسؤولو الصحة في منطقة المركز التكنولوجي الضخم التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة تسعة إصابات، وحالتين بدون أعراض تم الكشف عنها عبر اختبارات في اليوم السابق.

الى ذلك، أفادت لجنة الصحة الوطنية بأن بر الصين الرئيسي سجّل 1696 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 28 آب، منها 352 ظهرت عليها أعراض و1344 بلا أعراض.

وسجّلت الصين 1444 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق، منها 307 إصابات مصحوبة بأعراض و1137 بلا أعراض.

ولم ترصد الصين أي وفيات جديدة ليظل عددها 5226.