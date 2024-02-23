بضربة جوية.. الاحتلال يستهدف مقاوما من حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه استهدف مسلحا من حركة الجهاد الإسلامي في ضربة جوية بالضفة الغربية بينما كان في طريقه لتنفيذ هجوم.

بينما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن فتى يبلغ من العمر 17 عاما قتل أيضا في الضربة الجوية التي وقعت في وقت متأخر من أمس الخميس في مدينة جنين وأسفرت كذلك عن إصابة أكثر من عشرة آخرين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الضربة استهدفت ياسر حنون الذي نفذ عدة هجمات بإطلاق النار خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتشهد الضفة الغربية عنفا متزايدا بالفعل حتى قبل الحرب الإسرائيلية على غزة لكنه تصاعد منذ ذلك الحين مع مداهمات إسرائيلية متكررة واشتباكات تفضي إلى سقوط قتلى في كثير من الأحيان.

وأطلقت إسرائيل عملية على غزة بعدما شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على إسرائيل انطلاقا من القطاع في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأسفر حسب الرواية الإسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

وتقول سلطات الصحة في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع قتلت أكثر من 29 ألف فلسطيني، كما دمرت مناطق شاسعة منه وشردت معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.