الجمعة 13 شعبان 1445 ﻫ - 23 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بضربة جوية.. الاحتلال يستهدف مقاوما من حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية

منذ ساعتين
A A A
طباعة المقال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه استهدف مسلحا من حركة الجهاد الإسلامي في ضربة جوية بالضفة الغربية بينما كان في طريقه لتنفيذ هجوم.

بينما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن فتى يبلغ من العمر 17 عاما قتل أيضا في الضربة الجوية التي وقعت في وقت متأخر من أمس الخميس في مدينة جنين وأسفرت كذلك عن إصابة أكثر من عشرة آخرين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الضربة استهدفت ياسر حنون الذي نفذ عدة هجمات بإطلاق النار خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتشهد الضفة الغربية عنفا متزايدا بالفعل حتى قبل الحرب الإسرائيلية على غزة لكنه تصاعد منذ ذلك الحين مع مداهمات إسرائيلية متكررة واشتباكات تفضي إلى سقوط قتلى في كثير من الأحيان.

وأطلقت إسرائيل عملية على غزة بعدما شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على إسرائيل انطلاقا من القطاع في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأسفر حسب الرواية الإسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

وتقول سلطات الصحة في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع قتلت أكثر من 29 ألف فلسطيني، كما دمرت مناطق شاسعة منه وشردت معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

على طريق سريع بالصين.. إصابة عدة أشخاص في تصادم 100 سيارة
آثار الدمار في قطاع غزة
غزة تحت النار
حماس: مجزرة الاحتلال بحق المدنيين وسط قطاع غزة "إمعان في حرب الإبادة"
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا: مقتل 3 في هجوم روسي بطائرة مسيرة على أوديسا

الأكثر قراءة

حادث سير (تعبيرية)
موكب رئيس عربي يتعرض لحادث سير مروع.. ووفاة أحد المرافقين
النائب ميشال معوض
ميشال معوض يشن هجوماً حاداً على الرئيس بري.. المجلس ليس "ملك بيّو"!
صورة لميشال عون وعلم حزب الله
اتفاق مارمخايل مصلحة وانتهت.. "التيار" يتحضّر لمرحلة جديدة