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بضغط من تراجع أسهم دويتشه بوست.. أسهم أوروبا تستقر

منذ ساعة واحدة
أوروبا تتجه نحو الركود

أسهم أوروبا

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استقرت الأسهم الأوروبية في افتتاح تعاملات اليوم الأربعاء إذ بدد تراجع سهم دويتشه بوست الألمانية للبريد مكاسب الشركات التي كشفت عن بيانات أرباح متفائلة.

وبحلول الساعة 0826 بتوقيت جرينتش، لم يسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيرا يذكر عند 486.57 نقطة.

وقفزت أسهم شركة تيم فيور 10.9 بالمئة إلى قمة المؤشر بعد أن أعلن مطور البرمجيات الألماني عن إيرادات وأرباح للربع الرابع أعلى من المتوقع.

وتصدرت شركات الطاقة الجلسة التي هيمنت عليها تقارير الأرباح، مع ارتفاع سهم شركة فيستاس 6.3 في المئة بعد أن تجاوزت شركة صناعة توربينات الرياح الدنمركية توقعات أرباح التشغيل للربع الرابع.

وعلى الجانب الآخر، انخفض سهم إكوينور 3.7 بالمئة بعد أن سجلت شركة النفط والغاز النرويجية أرباح تشغيل فصلية أعلى من المتوقع، لكنها قالت إنها ستخفض إجمالي مدفوعاتها للمساهمين في عام 2024.

وارتفع قطاع النفط والغاز 0.2 بالمئة.

ووضعت خسارة سهم مجموعة دويتشه بوست حوالي أربعة بالمئة بعض الضغط على المؤشر، وذلك بعدما باع بنك التنمية الألماني الحكومي (كيه.إف.دبليو) 50 مليون سهم في المجموعة مقابل 2.17 مليار يورو.

    المصدر :
  • رويترز

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