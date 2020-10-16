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بطائرة دون طيار.. البنتاغون يغتال قياديين في “القاعدة” شمال سوريا

منذ ساعتين
البنتاغون يغتال قياديين في "القاعدة" شمال سوريا

البنتاغون يغتال قياديين في "القاعدة" شمال سوريا

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركيةعن مقتل اثنين من كبار عناصر تنظيم “جراس الدين” التابع لتنظيم القاعدة في شمال غرب سوريا مساء أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، بيث ريوردان، في بيان:

“نفذت القوات الأميركية، في 15 أكتوبر/تشرين الأول ضربة ضد تنظيم القاعدة في سوريا في محيط محافظة إدلب السورية”، مضيفا: “لا يزال التنظيم في سوريا يشكل تهديدا لأميركا وحلفائنا”.

وأشارت مصادر محلية من مدينة إدلب إلى أن القصف استهدف سيارة رباعية الدفع، والمستهدف فيها كان “أبو ذر المصري”، الذي كان يعمل قاضيًا ضمن تنظيم “حراس الدين”، ومرافقه”أبو يوسف المغربي”، إضافة إلى مقتل طفل كان في السيارة المستهدفة أيضاً.

ونقل موقع موقع “فوكس نيوز”  عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الضربة التي تم توجيهها إلى تنظيم “حراس الدين” فرع القاعدة في سوريا، نفذتها قيادة العمليات الخاصة المشتركة الخاصة بالجيش الأميركي.

هذا وتعد العملية أول ضربة بطائرة بدون طيار يقوم بها الجيش الأميركي ضد تنظيم القاعدة في سوريا منذ منتصف سبتمبر.

وبحسب وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، استهدفت طائرة بدون طيار تابعة للتحالف الدولي، سيارتين قرب بلدة “عرب سعيد” الواقعة غرب مدينة إدلب.

 

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