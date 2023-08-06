الأحد 19 محرم 1445 ﻫ - 6 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بطائرة مسيّرة.. تركيا تستهدف موقعًا للعمال الكردستاني في شمال العراق

منذ 23 دقيقة
مسيرة تركية- أرشيفية

مسيرة تركية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلنت مصادر أمنية كردية عراقية أنّ هجومًا تركيًا بطائرة مسيرة اليوم الأحد، أسفر عن مقتل أحد مسلحي حزب العمال الكردستاني وإصابة آخر في محافظة السليمانية في شمال العراق.

وأوضح مصدر أمني أنّ الضربة استهدفت موقعًا لحزب العمال الكردستاني في بلدة جمجمال غربي مدينة السليمانية.

وهناك حملة تركية طويلة الأمد في العراق على مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة جماعة إرهابية.

وتشن تركيا بانتظام ضربات جوية في شمال العراق وأرسلت قوات خاصة لدعم الهجمات. ومنطقة شمال العراق خارج السيطرة المباشرة لحكومة بغداد منذ فترة طويلة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

زلزال - أرشيفية
آسيا تهتزّ.. 3 زلازل قويّة تضرب الصين وإندونيسيا وأفغانستان
خفر السواحل الصيني يعترض طريق قارب إمدادات عسكري فلبيني ويستهدفه بمدافع المياه (رويترز)
الفلبين تتّهم الصين باعتراض قارب عسكريّ.. وتُندّد بـ "إجراءات مبالغ فيها"
خط أنابيب
بولندا ترصد تسرّبًا في خط أنابيب ينقل النفط من روسيا إلى أوروبا

الأكثر قراءة

وليم نون
وليم نون لمسؤول كبير في حزب الله: "فشر على نصّ رقبتك"
السعودية -لبنان
السعودية تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان على وجه السرعة
مخيم عين الحلوة
الجيش: لا صحة لتحضيرنا عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة