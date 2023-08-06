بطائرة مسيّرة.. تركيا تستهدف موقعًا للعمال الكردستاني في شمال العراق

أعلنت مصادر أمنية كردية عراقية أنّ هجومًا تركيًا بطائرة مسيرة اليوم الأحد، أسفر عن مقتل أحد مسلحي حزب العمال الكردستاني وإصابة آخر في محافظة السليمانية في شمال العراق.

وأوضح مصدر أمني أنّ الضربة استهدفت موقعًا لحزب العمال الكردستاني في بلدة جمجمال غربي مدينة السليمانية.

وهناك حملة تركية طويلة الأمد في العراق على مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة جماعة إرهابية.

وتشن تركيا بانتظام ضربات جوية في شمال العراق وأرسلت قوات خاصة لدعم الهجمات. ومنطقة شمال العراق خارج السيطرة المباشرة لحكومة بغداد منذ فترة طويلة.