بطرح غربي.. قضية نقل أسلحة إيرانية لروسيا أمام مجلس الأمن

قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تعتزم طرح قضية نقل أسلحة إيرانية إلى روسيا خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي (الأربعاء 19-10-2022)، بعد أن قالت أوكرانيا إن حصول روسيا على طائرات مسيرة خرق قرارا لمجلس الأمن.

وقال الدبلوماسيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن الدول الثلاث، التي تعتقد أيضا أن عمليات النقل هذه تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231، أبلغت أعضاء المجلس أنها ستطلب من مسؤول في الأمم المتحدة إطلاع الأعضاء على هذه القضية.

من ناحية أخرى، قالت رسالة اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا دعت خبراء الأمم المتحدة لتفقد ما تقول إنها طائرات مسيرة إيرانية الأصل تستخدمها روسيا لمهاجمة أهداف أوكرانية في انتهاك لذلك القرار.

وأطلقت روسيا عشرات الطائرات المسيرة “الانتحارية” على أوكرانيا يوم الاثنين وأصابت البنية التحتية للطاقة وقتلت خمسة أشخاص في العاصمة كييف.

وتقول أوكرانيا إنها طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد -136 وهي طائرات تنطلق نحو هدفها قبل سقوطها بسرعة وانفجارها لدى الارتطام. وتحركت كييف يوم الثلاثاء لقطع العلاقات مع إيران بسبب استخدامها.

وتنفي طهران تزويد موسكو بطائرات مسيرة ولم يعلق الكرملين. وتقول واشنطن إن نفي إيران كذب.

وقال مسؤولان إيرانيان كبيران ودبلوماسيان إيرانيان لرويترز إن إيران وعدت بتزويد روسيا بصواريخ أرض-أرض بالإضافة إلى مزيد من الطائرات المسيرة.