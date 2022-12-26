بطلب أوكرانيّ.. هل تُحرم روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن؟

كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أنّ أوكرانيا تعتزم الدعوة اليوم الإثنين، إلى حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.

كوليبا قال في برنامج تلفزيوني: “غدًا سنعلن موقفنا رسميًا. لدينا سؤال بسيط جدًا: هل لروسيا الحق في البقاء عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، وأن تكون عضوًا في الأمم المتحدة”؟

أضاف: “لدينا إجابة مقنعة ومنطقية: لا، لا تملك هذا الحق”.

كما أشار كوليبا إلى أنّ مسألة شغل روسيا مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي -مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين- تناقش أساسًا في الأوساط الدبلوماسية.