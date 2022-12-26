الأثنين 2 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 26 ديسمبر 2022 |
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بطلب أوكرانيّ.. هل تُحرم روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن؟

منذ 17 دقيقة
مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن الدولي

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كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أنّ أوكرانيا تعتزم الدعوة اليوم الإثنين، إلى حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.

كوليبا قال في برنامج تلفزيوني: “غدًا سنعلن موقفنا رسميًا. لدينا سؤال بسيط جدًا: هل لروسيا الحق في البقاء عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، وأن تكون عضوًا في الأمم المتحدة”؟

أضاف: “لدينا إجابة مقنعة ومنطقية: لا، لا تملك هذا الحق”.

كما أشار كوليبا إلى أنّ مسألة شغل روسيا مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي -مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين- تناقش أساسًا في الأوساط الدبلوماسية.

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