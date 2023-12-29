بطلب من الإمارات.. اجتماع عاجل لمجلس الأمن حول الضفة الغربية

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، صباح اليوم الجمعة، وذلك بطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة للمجموعة العربية في عضوية المجلس.

الجلسة ستكون مخصصة لمناقشة الوضع المتفاقم والمتصاعد يوما بعد يوم في الضفة الغربية المحتلة ومناقشة تداعيات هذا التصعيد من قبل إسرائيل والمستوطنين المدعومين من حكومة نتنياهو وجيشه على المدنيين الفلسطينيين العزل أطفالا ونساء ورجالا، وعلى إمكانية تطبيق “حل الدولتين” مستقبلا.

ودعت الإمارات أمس الخميس إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع “المتصاعد سريعا” في الضفة الغربية وتأثيره على حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة في حسابها على منصة “إكس” إن ما وصفته بعنف المستوطنين المتطرفين والتقارير عن الاقتحامات الإسرائيلية “يعرضان الأفق السياسي بين فلسطين وإسرائيل لخطر شديد”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية قرارا قدمته الإمارات ينص على إنشاء آلية أممية لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد دعا إسرائيل، في وقت سابق، إلى التحقيق في جميع حالات العنف التي ترتكبها قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبحسب تقرير نشره المكتب الذي يترأسه تورك، استشهد 300 فلسطيني، من بينهم 80 طفلاً، في المنطقة بين 7 أكتوبر و27 ديسمبر.