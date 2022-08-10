بطولة أمريكا للتنس ستقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا

قال الاتحاد الأمريكي للتنس، الأربعاء، إن بطولة أمريكا المفتوحة ستدشن حملة على مدار أيام البطولة لزيادة الوعي وجمع المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، بهدف جمع مليوني دولار كمواد إغاثة.

وستبدأ تلك الجهود في 24 أغسطس آب بحدث استعراضي في ملعب لويس أرمسترونج في نيويورك، حيث سيكون رافائيل نادال الذي نال 22 لقبا للبطولات الأربع الكبرى وإيجا شيانتيك المصنفة الأول عالميا وجون مكنرو من أبرز المشاركين.

وستذهب مبيعات التذاكر نحو مساعدة المجتمعات المتأثرة في أوكرانيا.

وقال مايك مكنولتي رئيس الاتحاد الأمريكي للتنس في بيان “هذا سبب مهم للغاية، وأنا فخور بالطريقة التي تحشد به رياضتنا جهودها سويا لتقديم يد المساعدة والتي تشتد الحاجة إليها لأصدقائنا في أوكرانيا”.

وغزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير شباط، ووصفتها بأنها “عملية عسكرية خاصة” تهدف إلى حماية أمنها بشكل استباقي ضد توسع حلف شمال الأطلسي. وتتهم أوكرانيا والغرب موسكو بشن حرب عدوانية دون وجود استفزازات من جانبهم.

وكانت روسيا البيضاء، الحليف الوثيق لروسيا، نقطة انطلاق رئيسية عندما شنت روسيا الغزو.

ومنعت بطولة ويمبلدون اللاعبين الروس ولاعبي روسيا البيضاء من المنافسة هذا العام، على خطى هيئات رياضية أخرى في جميع أنحاء العالم.

في المقابل، ستسمح بطولة أمريكا المفتوحة للمنافسين من البلدين باللعب تحت علم محايد، وهي الخطوة التي انتقدتها الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الحائزة على الميدالية البرونزية الأولمبية.