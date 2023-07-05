الأربعاء 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 5 يوليو 2023 |
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بعثة أممية تدعو إيران لإطلاق سراح المحتجين و "وقف الإعدامات" بحقهم

منذ 44 دقيقة
لافتة خلال احتجاجات في ألمانيا ضد النظام الإيراني

لافتة خلال احتجاجات في ألمانيا ضد النظام الإيراني (رويترز)

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حثت بعثة تقصي حقائق مفوضة من الأمم المتحدة اليوم الأربعاء السلطات الإيرانية على وقف إعدام الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام بتهمة المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة هزت البلاد العام الماضي.

وأججت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في سبتمبر أيلول 2022 بينما كانت تحتجزها شرطة الأخلاق موجة من الاحتجاجات بأنحاء إيران مما شكل أكبر تحد يواجهه الزعماء الدينيون للبلاد منذ عقود.

ومنذ ذلك الحين، أُعدم عدة أشخاص لمشاركتهم في الاضطرابات والتي اتهم زعماء إيران أعداء البلاد من الدول الغربية بالتحريض عليها.

وقالت سارة حسين رئيسة بعثة تقصي الحقائق بشأن الأوضاع في إيران لمجلس حقوق الإنسان في جنيف “ندعو السلطات الإيرانية لوقف إعدام الأشخاص المدانين والمحكوم عليهم بالإعدام لصلتهم بالاحتجاجات ونكرر طلباتنا باطلاعنا على الملفات القضائية والأدلة والأحكام الخاصة بكل من هؤلاء الأشخاص”.

كما دعت البعثة إلى “إطلاق سراح جميع الذين تم احتجازهم بسبب ممارستهم حقهم المشروع في التجمهر السلمي والكتابة عن الاحتجاجات”.

وردا على ما جاء في البيان الموجه للمجلس، وصف الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران كاظم غريب عبادي تشكيل بعثة تقصي الحقائق في العام الماضي بأنها “خطوة مدفوعة سياسيا بالكامل وغير مقبولة”.

وكانت إيران أعدمت في مايو أيار ثلاثة رجال قالت إنهم تورطوا في مقتل ثلاثة من قوات الأمن خلال المظاهرات.

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