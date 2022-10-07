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بعثة أوروبية الى ارمينيا للمساهمة في ترسيم الحدود مع أذربيجان

منذ ساعة واحدة
الاتحاد الاوروبي

اعلام الاتحاد الاوروبي

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أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عزمه إرسال “مهمة مدنية” إلى أرمينيا على طول الحدود مع أذربيجان “لبناء الثقة” بين البلدين والمساهمة في ترسيم الحدود.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الأطراف المعنية عقب اجتماع رباعي في براغ، ضم كلا من رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وجاء في البيان، الذي نُشر إثر مناقشات بين باشينيان وعلييف وماكرون وميشال أن “البعثة ستبدأ في أكتوبر لمدة شهرين حدًّا أقصى.. الهدف من هذه المهمة هو بناء الثقة، والمساهمة، من خلال تقاريرها، في اللجان المكلفة ترسيم الحدود”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

واضاف البيان المشترك “وافقت أرمينيا على تسهيل إنشاء “هذه” البعثة.. ووافقت أذربيجان على التعاون مع هذه البعثة”.

والتقى القادة الأربعة مدى ساعات عدة في وقت متأخر من ليل الخميس الجمعة 7 أكتوبر على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ.

وشدد الإعلان المشترك على أن “أرمينيا وأذربيجان أكدتا التزامهما ميثاق الأمم المتحدة وإعلان ألما آتا لعام 1991 والذي بموجبه تعترفان بشكل متبادل بوحدة أراضيهما وسيادتهما”، وفقا لفرانس برس.

وأوضح أن الاجتماع المقبل للجان ترسيم الحدود سيعقد في بروكسل بحلول نهاية أكتوبر.

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 286 شخصا جراء اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، في أسوأ معارك بين الجارين منذ حرب 2020.

    المصدر :
  • وكالات

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