بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام تنسحب من مدينة كبرى بشرق الكونغو

أعلن مسؤولون في الكونغو والأمم المتحدة، الخميس، انسحاب بعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية بجمهورية الكونغو الديمقراطية من واحدة من كبرى مدن شرق البلاد بعد احتجاجات دامية على فشلها في حماية المدنيين.

وكانت مدينة بوتيمبو، وهي مركز تجاري يقطنه زهاء مليون نسمة، واحدة من بؤر الاحتجاج العنيفة منذ الشهر الماضي والتي أدت إلى مقتل العشرات، بمن فيهم مدنيون وقوات حفظ سلام وأفراد شرطة من الكونغو.

وقال الجنرال كونستانت نديما، الحاكم العسكري لإقليم شمال كيفو، للصحفيين إن مئات من أفراد القوات والموظفين المدنيين التابعين للبعثة غادروا، ومن المقرر إجراء مناقشات حيال كيفية إخلاء معداتهم.

وقالت ندي خادي لو، المتحدثة باسم البعثة المعروفة باسم (مونوسكو) إن المغادرة مؤقتة.

وأضافت لرويترز “مونوسكو لن تغادر بوتيمبو. بعد مشاورات مع السلطات المحلية والمركزية، شرعت البعثة في إعادة انتشار مؤقت لأفرادها خارج بوتيمبو”.

وكشفت الاحتجاجات، التي ضربت مدينتي جوما وأوفيرا، عن إحباط العامة من قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في الكونغو منذ أكثر من عقدين.

ولبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية قوة قوامها نحو 12400 فرد تتكلف أكثر من مليار دولار سنويا.