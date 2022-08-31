بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصل إلى مدينة زابوريجيا الأوكرانية

وصلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، إلى مدينة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة أوكرانيا والتي ستتوجه منها إلى محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا.

وتعتزم بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، برئاسة رئيس المنظمة رافائيل جروسي، تفتيش محطة زابوريجيا بعد قصف أراضيها مرارا خلال الشهر الماضي مع إنحاء كل من أوكرانيا وروسيا باللوم على الآخر في شن هذه الهجمات.

من ناحية أخرى قال جيرمان جالوشينكو وزير الطاقة الأوكراني لرويترز في مقابلة اليوم الأربعاء إن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا تمثل خطوة نحو “إنهاء الاحتلال ونزع السلاح” من هذا المكان.

وأضاف جالوشينكو في مدينة زابوريجيا التي تبعد 55 كيلومترا فقط من المحطة أن من المهم السماح للبعثة بالتحدث إلى الموظفين في الموقع.

وقال جالوشينكو “من المهم من وجهة نظرنا … أن تتحدث البعثة إلى الموظفين وأن تحصل على المعلومات الحقيقية وليس المعلومات الروسية بشأن ما في الداخل”.

ويواصل الموظفون الأوكرانيون تشغيل المحطة تحت إشراف القوات الروسية المحتلة.