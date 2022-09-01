بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنطلق من زابوريجيا

انطلقت، الخميس، بعثة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من مدينة زابوريجيا الأوكرانية باتجاه محطة الطاقة النووية الموجودة ببلدة إنيرهودار التي تسيطر عليها روسيا، رغم التقارير التي تفيد بأن المنطقة تشهد قصفا عنيفا.

وصرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بأن البعثة على علم بوجود “نشاط عسكري متزايد” في المنطقة، إلا أنها ماضية في خطتها لزيارة المنشأة ولقاء موظفيها.

وأضاف أن “هناك نشاطا عسكريا متزايدا في المنطقة. ونظرا لأننا قطعنا كل هذا الطريق، فإننا لن نتوقف”.

من ناحية أخرى قال جيرمان جالوشينكو وزير الطاقة الأوكراني لرويترز في مقابلة، الأربعاء، إن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا تمثل خطوة نحو “إنهاء الاحتلال ونزع السلاح” من هذا المكان.

وأضاف جالوشينكو في مدينة زابوريجيا التي تبعد 55 كيلومترا فقط من المحطة أن من المهم السماح للبعثة بالتحدث إلى الموظفين في الموقع.

وقال جالوشينكو “من المهم من وجهة نظرنا … أن تتحدث البعثة إلى الموظفين وأن تحصل على المعلومات الحقيقية وليس المعلومات الروسية بشأن ما في الداخل”.

ويواصل الموظفون الأوكرانيون تشغيل المحطة تحت إشراف القوات الروسية المحتلة.