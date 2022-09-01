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بعثة وكالة الطاقة الذرية تصل محطة زابوريجيا

منذ 6 دقائق
محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا (رويترز)

محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا (رويترز)

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وصل مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس، إلى محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا.

وشاهد مراسل “رويترز” فريق الوكالة لدى وصوله للمحطة ضمن قافلة ضخمة، ووسط وجود مكثف للقوات الروسية.

وكان وصول الوفد قد تأخر بعد تقارير عن اندلاع قتال في وقت سابق اليوم في محيط أكبر محطة نووية في أوروبا، والتي تسيطر عليها موسكو منذ مارس آذار.

محطة زابوريجيا هي أكبر محطّة نووية أوروبيّة، وتاسع محّطة عالميّة، وهي تنتج 6.5 غيغاواط، وتكفي لـ4 ملايين منزل (تكفي لبنان). وتم تحديث هذه المحطة من قبل الاتحاد الأوروبيّ، ولم تكتمل العمليّة بسبب بدء الحرب. وهي محصّنة ضد الكوارث الطبيعيّة والزلازل، وحتى ضد اصطدام طائرة مدنيّة بها على غرار كارثة 11 سبتمبر (أيلول) 2001، لكنها بالتأكيد ليست مُعدّة لأن تكون قاعدة عسكريّة. وقد احتلّها الجيش الروسي واستعملها درعاً نووياً رادعاً للجيش الأوكراني. عند مقاربة وضع المحطّة، يجب الأخذ بعين الاعتبار 3 مستويات أساسيّة.

    المصدر :
  • رويترز

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