السبت 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

بعدما أحرق المصحف الشريف عدة مرات.. السويد تقرر طرد سلوان موميكا

26 - أكتوبر - 2023
سلوان موميكا

سلوان موميكا

A A A
طباعة المقال

قال تلفزيون (تي.في4) السويدي (الخميس 26-10-2023) إن وكالة الهجرة السويدية طردت العراقي “سلوان موميكا” بعدما أحرق مصاحف في احتجاجات في الأشهر القليلة الماضية في ستوكهولم.

ونقل التلفزيون عن الوكالة قولها “وكالة الهجرة قررت طرد موميكا من السويد… ونتيجة تعقيدات تنفيذ القرار، منحته تصريح إقامة محدودة للفترة من 25 أكتوبر 2023 إلى 16 أبريل 2024”.

ولم يتسن بعد الاتصال بالوكالة للتعليق.

وقالت وكالة الهجرة السويدية في يوليو تموز إنها ستعاود فحص تصريح إقامة الرجل.

وفي أغسطس آب، رفعت السويد حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، وحذرت من زيادة التهديدات ضد السويديين في الداخل والخارج بعد أن أثار حرق مصاحف غضب المسلمين وتهديدات من الجماعات المتشددة.

وأحرق أشخاص بضعة مصاحف في السويد والدنمرك، وهما من أكثر الدول ليبرالية في العالم وتسمحان بانتقاد الدين باسم حرية التعبير.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
اشتباكات عنيفة على الأرض.. كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي
جنود من الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي: العمليات الموسّعة الجارية في غزة الآن ليست الغزو البري الرسمي
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
وزير خارجية الأردن: حرب إسرائيل البرية في غزة ستمثل كارثة إنسانية

الأكثر قراءة

آثار الدمار في محيط مستشفى المعمداني
طوفان الأقصى
صحيفتا لوموند ونيويورك تايمز تكشفان الحقيقة.. صاروخ مجزرة المعمداني انطلق من هنا!
الجيش الاسرائيلي
طوفان الأقصى
فيديو.. إسرائيل توثق: جنودنا دخلوا غزة ليلاً
الجيش الاسرائيلي
طوفان الأقصى
"القنابل الإسفنجية".. الخطوة المقبلة لإسرائيل في حربها ضد حماس