بعدما أحرق المصحف الشريف عدة مرات.. السويد تقرر طرد سلوان موميكا

قال تلفزيون (تي.في4) السويدي (الخميس 26-10-2023) إن وكالة الهجرة السويدية طردت العراقي “سلوان موميكا” بعدما أحرق مصاحف في احتجاجات في الأشهر القليلة الماضية في ستوكهولم.

ونقل التلفزيون عن الوكالة قولها “وكالة الهجرة قررت طرد موميكا من السويد… ونتيجة تعقيدات تنفيذ القرار، منحته تصريح إقامة محدودة للفترة من 25 أكتوبر 2023 إلى 16 أبريل 2024”.

ولم يتسن بعد الاتصال بالوكالة للتعليق.

وقالت وكالة الهجرة السويدية في يوليو تموز إنها ستعاود فحص تصريح إقامة الرجل.

وفي أغسطس آب، رفعت السويد حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، وحذرت من زيادة التهديدات ضد السويديين في الداخل والخارج بعد أن أثار حرق مصاحف غضب المسلمين وتهديدات من الجماعات المتشددة.

وأحرق أشخاص بضعة مصاحف في السويد والدنمرك، وهما من أكثر الدول ليبرالية في العالم وتسمحان بانتقاد الدين باسم حرية التعبير.