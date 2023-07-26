الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
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بعدما اجتاحت مناطق عدة.. تونس تُعلن السيطرة على حرائق الغابات

منذ 20 دقيقة
تونس تُعلن السيطرة على حرائق الغابات

تونس تُعلن السيطرة على حرائق الغابات

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أعلن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، اليوم الأربعاء، أنّ رجال الإطفاء التونسيين سيطروا بشكل كامل على الحرائق التي اجتاحت مناطق عدة في البلاد، بمساعدة عناصر من الجيش الجزائري وطائرات إطفاء من إسبانيا.

وقال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي للبرلمان إن الحرائق الأخيرة لم تسفر عن خسائر في الأرواح.

وأضاف أن 600 شخصًا عادوا إلى منازلهم بعد عمليات إجلاء في وقت سابق، لافتًا إلى أن عناصر من الجيش الجزائري وطائرات إطفاء من إسبانيا شاركوا في جهود الإطفاء إلى جانب الأجهزة والقوات التونسية.

هذا واجتاحت حرائق الغابات أيضًا مناطق في الجزائر وخلفت ما لا يقل عن 34 قتيلًا بينهم 10 جنود، وانتشرت الحرائق في مناطق تونسية من بينها غابات طبرقة وجندوبة وباجة وسليانة وبنزرت.

وقالت الجزائر في وقت سابق اليوم، إنها تمكنت من احتواء الحرائق التي اندلعت في غاباتها.

وأجبرت حرائق الغابات في تونس المئات على إخلاء منازلهم، في ظل موجة حر غير مسبوقة تشهدها منطقة شمال إفريقيا وجنوب أوروبا.

ووصلت درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية (120 فهرنهايت) في بعض مدن تونس هذا الأسبوع.

    المصدر :
  • رويترز

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