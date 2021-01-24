السبت 18 رجب 1443 ﻫ - 19 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعدما احتجزها الحرس الثوري… إيران ترفض الوساطة بقضية السفينة الكورية الجنوبية

24 - يناير - 2021
آخر تحديث: 24 - يناير - 2021 11:27 صباحًا
سفينة كوريا الجنوبية المحتجزة

سفينة كوريا الجنوبية المحتجزة

A A A
طباعة المقال

اعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، رفض طهران الوساطة في قضية احتجاز السفينة الكورية الجنوبية.

وأورد موقع “إيران انترناشونال عربي” نقلا عن المتحدث باسم الخارجية حول احتجاز الناقلة الكورية الجنوبية قوله، إن “الوساطة السياسية في القضايا الفنية غير مقبولة لدينا، وقد أبلغنا الكوريين بذلك”.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان أعلن، مطلع السنة، في بيان، احتجاز ناقلة النفط الكورية الجنوبية “هانكوك تشيمي”، بحجة “مخالفتها المتكررة للقوانين البيئية البحرية”، مشيرا إلى أنه كان على متنها 7200 طن من “المواد الكيميائية النفطية”.

ويحمل أفراد الطاقم الذين تم احتجازهم جنسيات كورية جنوبية وإندونيسية وفيتنامية وبورمية، حسب ما ذكر موقع “سيباه نيوز” التابع للحرس الإيراني.

مليارات الدولارات

أتى احتجاز الناقلة بعدما طلبت طهران من سيول الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمدة بسبب العقوبات الأميركية.

يذكر أن إيران كانت مورّدا رئيسيا للنفط لكوريا الجنوبية إلى حين حظرت واشنطن شراء الذهب الأسود من طهران.

واتهم محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، كوريا الجنوبية باحتجاز 7 مليارات دولار.

ويعتبر احتجاز “هانكوك تشيمي” الحادث الأبرز الذي تقوم به قوات بحرية إيرانية منذ أكثر من عام، علما أنه سبق أن اعترضت أو أوقفت سفنا أخرى في المنطقة.

وكان من أبرز هذه الأحداث احتجاز الناقلة “ستينا امبيرو” التي كانت ترفع علم المملكة المتحدة في تموز/يوليو 2019، وقد أفرج عنها بعد نحو شهرين، وذلك بحسب “العربية”.

 

    المزيد من أخبار العالم

    الولايات المتحدة وروسيا
    ستصبحون دولة “منبوذة”.. واشنطن تحذر موسكو من مغبة غزو أوكرانيا
    جو بايدن
    بايدن: الرئيس الروسي اتخذ قراره بغزو أوكرانيا!
    هجوم سيبراني
    واشنطن: روسيا مسؤولة بشكل مباشر عن هجمات سيبرانية استهدفت أوكرانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جوزيف أبو فاضل
    شقة بـ«نصف مليون دولار» تثير سجالًا ناريًا بين جوزيف بو فاضل وناشطة عونية
    حشودات عسكرية روسية قرب أوكرانيا
    بالفيديو والصور: قصف روسي يطال روضة أطفال في أوكرانيا
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري يرد على إعلان منح عقد لإدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت