بعدما تبنّاه "داعش".. أميركا تُدين "الهجوم المروّع" في الفلبين

أدانت وزارة الخارجية الأميركية “الهجوم الإرهابي المروع” الذي وقع خلال قداس كاثوليكي في جامعة في جنوب الفلبين، وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وأضافت الوزارة في بيان أن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع شركائها في الفلبين وتقف إلى جانبهم في نبذ أعمال العنف.

فيما قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن ومسؤولون أمنيون إنّ الجريمة ارتكبها “إرهابيون أجانب”.

وكان تنظيم “داعش” قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في صالة للألعاب الرياضية في إحدى الجامعات في مدينة ماراوي الجنوبية، التي حاصرها مسلحون متشددون لمدة خمسة أشهر في 2017.