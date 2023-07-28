بعدما خلّف الدمار في الفلبين وتايوان.. إعصار "دوكسوري" يجتاح الصين

اجتاح الإعصار دوكسوري إقليم فوجيان جنوب شرق الصين، اليوم الجمعة، جالبًا أمطارًا غزيرة ورياحًا عاتية.

وتسبب الإعصار في إسقاط أعمدة الكهرباء لتشتعل الحرائق، واقتلاع أشجار من جذورها وإجبار المصانع ومراكز التسوق في المنطقة على الإغلاق.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أنّ دوكسوري هو ثاني أقوى إعصار يصل لليابسة في فوجيان بعد إعصار ميرانتي في 2016. وأضافت أنه تسبب أيضًا في إغلاق المدارس والشركات وإجلاء العمال من منشآت للنفط والغاز في البحر.

وأظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، خطوط الكهرباء وهي تصدر الشرارة وتشتعل في ظل رياح قوية في مدينة جينجيانغ التي يقطنها نحو مليوني نسمة بينما اقتلعت الرياح أشجارًا ضخمة في تشوانتشو.

وقال سكان لرويترز إنّ بعض المناطق في المدينتين انقطعت عنها الكهرباء والمياه.

ومن المتوقع أن يتحرك دوكسوري، ثاني إعصار يصل لليابسة في الصين في أقل من أسبوعين، صوب الشمال حاملا أمطارًا غزيرة ستهطل على نحو عشرة أقاليم.

وذكرت إدارة الأرصاد الصينية أن من المتوقع أن يواصل التحرك صوب الشمال الغربي ويفقد قوته تدريجيًا.

وخلّف الإعصار دوكسوري بالفعل آثار الدمار والموت في طريقه من الفلبين إلى جنوب تايوان قبل أن يصل للصين.