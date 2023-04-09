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بعدما قتل زوجته.. إيران تعفو عن عمدة طهران السابق وتُنقذه من الإعدام

منذ 21 دقيقة
إيران

إيران

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أصدر القضاء الإيراني عفوًا عن عمدة طهران الأسبق محمد علي نجفي وأفرج عنه بعد 4 سنوات قضاها في السجن بسبب قتل زوجته الثانية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

وأعلنت عائلة الضحية ميترا استاد، في 14 آب/ أغسطس عام 2019 عن العفو عن محمد علي نجفي، وإنقاذه من الإعدام.

وكان نجفي، عمدة طهران السابق قد حكم عليه بعد عدد من جلسات المحاکمة، بالقصاص (الإعدام).

يذكر أن محمد علي نجفي قتل زوجته، ميترا استاد، البالغة من العمر 35 عاما، في شقتها في منطقة سعادت آباد في طهران، بإطلاق نار من مسدس غير مرخص يوم 28 أيار/ مايو عام 2019، وبعد ساعات من قتلها، قدم نفسه إلى إدارة التحقيقات الجنائية في طهران، وتم اعتقاله بناء على اعترافه بالقتل.

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