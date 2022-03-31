بعد أحداث الأربعاء.. قيس سعيد يجتمع برئيسة الحكومة والوزراء

بعد قراره حلّ البرلمان التونسي، اجتمع الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة التونسية وعدد من الوزراء، لمناقشة الأحداث الكبيرة التي شهدتها تونس الأربعاء الماضي.

واجتمع قيس سعيد برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الدفاع الوطني عماد مميش، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

تحقيق العدالة

ووفقا لبيان الرئاسة التونسية، تطرق اللقاء إلى ضرورة أن يكون القضاء في هذه “المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس في موعد مع تحقيق العدالة على قدم المساواة لأن ما حصل يوم أمس كان محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة يائسة للمس بوحدة الدولة واستقلاليتها”.

“محاولة انقلاب فاشلة”

وكان الرئيس التونسي، قد أعلن الأربعاء، حل البرلمان بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور، واصفا الجلسة العامة البرلمانية، التي عقدت اليوم، بـ”محاولة انقلاب فاشلة”.

وكان عدد من أعضاء البرلمان عقدوا، في وقت سابق من اليوم، جلسة افتراضية، بهدف إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ أشهر.