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بعد أزمة “أصل هتلر”… بوتين يعتذر لاسرائيل!

منذ 8 ساعات
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتذر عما ورد في تعليقات وزير خارجيته سيرجي لافروف والتي زعم فيها بأن الزعيم النازي هتلر له أصول يهودية.

وأضاف بينيت بعد اتصال مع بوتين إنه قبل الاعتذار وشكر بوتين على توضيح موقفه.

وتابع بينيت أنه طلب من بوتين السماح بإجلاء المحاصرين في مجمع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول الأوكرانية. وأشار إلى أنه طلب من بوتين ذلك بعد اتصال جرى في وقت سابق من اليوم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأن بوتين وعد بفتح ممر آمن لإجلاء المدنيين.

وكان لافروف قد أثار غضب نظيريه الإسرائيلي يائير لابيد والأوكراني دميترو كوليبا بعد أن أعلن الأحد، أن هتلر “كان دمه يهوديا” في إشارة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقامت إسرائيل باستدعاء السفير الروسي لديها، للحصول على “توضيحات” بعد تصريحات لافروف مساء الأحد، حين ذكر خلال مقابلة مع التلفزيون الإيطالي، أن “الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال “كيف يمكن للنازية أن توجد في أوكرانيا إذا كان هو نفسه يهوديا؟ قد أكون مخطئا، لكن هتلر أيضا كان له دم يهودي”.

    المصدر :
  • رويترز
  • صوت بيروت إنترناشونال

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