بعد أزمة الوكالة اليهودية.. اليهود الروس يتجهون إلى إسرائيل

بعد ساعات من غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط، نزل إيليا فومينتسوف، طبيب الأورام البالغ من العمر 43 عاما ومدير جمعية طبية خيرية، إلى شوارع موسكو للاحتجاج.. اعتقله الأمن وصدر عليه حكم بالحبس 20 يوما.

خوفا على مستقبله، مثل الكثيرين غيره من المعارضين “للعملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا، قرر فومينتسوف مغادرة روسيا.

وبينما كان روس معارضون آخرون يتوجهون إلى تركيا وجورجيا وأرمينيا، امتثل فومينتسوف لنصيحة عجوز مريض وبدأ في جمع وثائق تُثبت أصله اليهودي وحدد موعدا في القنصلية الإسرائيلية.

قال فومينسوف في مقابلة بمنزله الجديد في تل أبيب “أنا من أصل يهودي والخيار الوحيد أمامي هو الهجرة لإسرائيل”.

ومضى قائلا “في أحيان كثيرة تكون الإقامة بشكل قانوني في دول أخرى أمرا مستحيلا، ومن المستحيل أيضا فتح حسابات مصرفية هناك أو القيام بأعمال تجارية. كانت إسرائيل هي الخيار الوحيد أمامي وقد استفدت من برنامج الترحيل”.

كان فومينتسوف جزءا من موجة هجرة يهودية جديدة من روسيا تدفق خلالها عشرات الآلاف من الروس على إسرائيل.

ووفقا لأرقام الحكومة الإسرائيلية، هاجر 20246 روسيا إلى إسرائيل بين يناير كانون الثاني ويوليو تموز 2022، مع ارتفاع الأعداد من حوالي 700 شهريا في فبراير شباط إلى أكثر من 3000 في مارس آذار مقارنة مع 15930 روسيا هاجروا إلى إسرائيل في عام 2019 بأكمله.

ومعظم المهاجرين من روسيا يهود، لكن بعضهم فقط هو الذي ربما تربطه صلة قرابة وثيقة بيهود. وبموجب قانون العودة الإسرائيلي، لا بد أن يكون للشخص جد يهودي واحد على الأقل ليحصل على الجنسية فورا. ويوجد حوالي 600 ألف روسي مؤهلون لذلك.

ويبدو أن حجم الهجرة فاجأ السلطات الروسية وربما دفع الكرملين إلى الانتقام.

وطلبت وزارة العدل الروسية في يوليو تموز تصفية فرع الوكالة اليهودية لإسرائيل في موسكو، وهي منظمة لا تهدف للربح تساعد اليهود الأجانب الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى إسرائيل. ومن المقرر أن تعقد محكمة باسماني الجزئية في موسكو الجلسة الأولى غدا الجمعة. وغالبا ما تتناول هذه المحكمة القضايا الحساسة سياسيا.

وتقول الوكالة إن أنشطتها، التي تخدم الطائفة اليهودية في روسيا، ستستمر من أجل ضمان بقاء اتصال اليهود بتراثهم.

وعلى الرغم من أن القضايا المرفوعة على الوكالة اليهودية تتعلق رسميا بانتهاكات قوانين حماية البيانات الروسية، اتهم وزير الشتات الإسرائيلي نحمان شاي روسيا في يوليو تموز بمحاولة معاقبة إسرائيل على موقفها من أوكرانيا.

وفي ظل تعرض الوكالة اليهودية لاحتمال الغلق، من المرجح أن تصبح الهجرة الروسية إلى إسرائيل أكثر تكلفة في ظل غياب الدعم المالي السخي الذي تقدمه للإسرائيليين المحتملين.

وفي حالة فومينتسوف، دفعت الوكالة اليهودية ثمن تذاكر الطائرة له ولزوجته وأطفاله الثلاثة.