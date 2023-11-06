بعد أسبوع قوي.. تراجع الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية الاثنين بعدما سجل المؤشر ستوكس 600 أكبر قفزة أسبوعية منذ مارس\آذار مع انخفاض أسهم قطاع العقارات فيما ارتفع سهم رايان إير عقب توقعات بأن تحقق الشركة أرباحا سنوية قياسية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة عند الإغلاق بعد أن قفز بأكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي مع ارتفاع معنويات المستثمرين عقب صدور مجموعة بيانات عن تحقيق شركات أرباحا كبيرة وعلامات على توقف بنوك مركزية كبرى عن التشديد النقدي.

وانخفضت أسهم الشركات العقارية 2.9 بالمئة بعد أن كانت الأفضل أداء على المؤشر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قفز سهم رايان إير 5.3 بالمئة بعد أن توقعت أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب أرباحا سنوية قياسية وتعهدت بتوزيع أرباح بشكل منتظم، مما أدى إلى ارتفاع أسهم قطاع السفر والترفيه على المؤشر 0.6 بالمئة.

وهبط سهم تيليكوم إيطاليا 3.4 بالمئة بعدما قفز بنحو 5.4 بالمئة.

ويترقب المستثمرون أيضا مراجعة وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لإيطاليا يوم الجمعة.