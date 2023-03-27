بعد أسبوع من الاضطرابات.. ارتفاع الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين مع عودة الهدوء إلى الأسواق بعد أسبوع من الاضطرابات بفعل مخاوف حيال استقرار القطاع المصرفي بعد انهيار بنك كريدي سويس وبنكين أمريكيين متوسطي الحجم.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة، مع استرخاء المستثمرين بفضل أنباء عن أن بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار.

وصعدت أسهم البنوك الأوروبية 1.4 بالمئة بعد خسائر 3.8 بالمئة الجمعة، وتقدمت أسهم دويتشه بنك الألماني 6.2 بالمئة بعد أن تراجعت 8.5 بالمئة الجمعة.

وزادت أسهم بنك يو.بي.إس السويسري، الذي استحوذ على كريدي سويس في صفقة إنقاذ الأسبوع الماضي، 1.1 بالمئة.

أما أسهم كريدي سويس فقد ارتفعت 0.5 بالمئة بعدما قالت الهيئة التنظيمية المالية السويسرية مطلع الأسبوع إنها تدرس اتخاذ إجراء تأديبي ضد البنك.

وكانت أسهم الرعاية الصحية أكبر الرابحين في أوروبا، إذ ارتفعت 1.9 بالمئة.

وقفز سهم نوفارتيس 7.7 بالمئة بعد أن قالت شركة الأدوية السويسرية إن عقارها لسرطان الثدي كيسكالي ثبت أنه يقلل خطر تكرار الإصابة لدى النساء اللائي تم تشخيصهن في مرحلة مبكرة من المرض.

وصعد سهم شركة الاتصالات الفرنسية أورانج 2.1 بالمئة.