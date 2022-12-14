الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022 |
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بعد أعمال شغب.. رئيس البرازيل المنتخب يتّهم سلفه بالتحريض على العنف

منذ ساعة واحدة
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وجايير بولسونارو

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وجايير بولسونارو

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إثر إحراق متظاهرين سيارات في الشوارع واشتباكهم مع الشرطة ومحاولتهم إقتحام مقر أمني، اتهم الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو، بتحريض مناصريه على العنف.

فقد شهدت العاصمة البرازيلية برازيليا أعمال عنف، بعد ساعات قليلة على مصادقة المحكمة الإنتخابية العليا في البرازيل رسميًا على فوز لولا في إنتخابات تشرين الأول، في آخر فصل من فصول المصادقة النهائية على فوز اليساري المخضرم على الرئيس اليميني المتطرف.

وفي مؤتمر صحافي، قال لولا الذي سيجري حفل تنصيبه في الأول من كانون الثاني، إنّ الرئيس المنتهية ولايته لم يعترف بعد بهزيمته ويواصل تحريض هؤلاء النشطاء الفاشيين على الإحتجاج في الشارع.

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