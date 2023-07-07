بعد أعمال عنف عرقية.. سفير أميركا في الهند يُعبّر عن استعداد واشنطن للمساعدة

عبّر سفير الولايات المتحدة في نيودلهي، عن أسفه بشأن أعمال عنف عرقية وقعت في ولاية مانيبور، شمال شرق الهند أمس الخميس، لكنه قال إنّ الأمر شأن هندي وإنّ واشنطن مستعدة للمساعدة إذا طلبت نيودلهي ذلك.

فقد قتل ما يقرب من 120 في اشتباكات بين أفراد من قبائل كوكي، التي تعيش في التلال وتتمتع بمزايا اقتصادية وحصص في الوظائف الحكومية والتعليم، وجماعة ميتى العرقية، التي تهيمن على أراضي سهلية أكثر رخاء.

وتسببت أعمال العنف في نزوح 40 ألفًا على مدى الشهرين الأخيرين، وتنشر الحكومة الاتحادية قوات أمن إضافية في المنطقة.

وقال السفير الأميركي في نيودلهي إريك جارسيتي للصحافيين في مدينة كولكاتا في شرق الهند: “ليس من الضروري أن تكون هنديًا لتهتم عندما يتعرض أطفال أو أفراد للقتل في عنف من هذا النوع”.

وأضاف: “تم إحراز الكثير من التقدم في ولايات الشمال الشرقي… نحن مستعدون وقادرون على المساعدة إذا طلب منا ذلك لكننا نعلم أن هذا الأمر شأن هندي”.

وتابع: “يمكننا أن نقدم المزيد من التعاون والمزيد من المشروعات والمزيد من الاستثمار إذا أمكن تحقيق هذا السلام”.

هذا ونشبت أعمال العنف في مانيبور، بعد أن اقترحت محكمة في فبراير/ شباط أن تشمل المزايا الخاصة التي تتمتع بها الكوكي، التي يشكل 16 بالمئة من سكان الولاية، أفراد ميتي أيضًا وهم يشكلون الأغلبية هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باجتشي لدى سؤاله عن تعليقات السفير الأميركي: “لست واثقًا أن من المعتاد بالنسبة للدبلوماسيين الأجانب التعليق على تطورات داخلية في الهند، لكنني لا أود التعليق من دون أن أطلع على ما قاله تحديدًا”.

يشار إلى أنّ العلاقات بين الهند والولايات المتحدة توثقت بدعم زيارة مهمة قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى واشنطن الشهر الماضي، تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقات تشمل مبيعات أسلحة للهند واستثمارات أميركية في قطاع أشباه الموصلات الهندي.