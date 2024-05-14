بعد أعمال عنف.. كاليدونيا الجديدة تغلق مطارها الدولي وتفرض حظر تجول

قالت الممثلية العليا الفرنسية اليوم الثلاثاء إن كاليدونيا الجديدة عبأت قوات الأمن وأغلقت مطارها الدولي وفرضت حظر تجول في العاصمة نوميا بعد احتجاجات شهدت أعمال عنف وتعرضت خلالها الشرطة لهجمات.

وطالبت حكومة كاليدونيا الجديدة بالهدوء ونددت بتدمير الممتلكات.

وقالت في بيان اليوم الثلاثاء إن “كل أسباب السخط والإحباط والغضب لا يمكن أن تبرر تقويض أو تدمير ما تمكنت البلاد من بنائه على مدى عقود”.

وأظهر مقطع فيديو الشرطة وهي تقوم بدوريات في الشوارع وسط سيارات محترقة وتصاعد لأعمدة الدخان، بعد أن أقام محتجون حواجز على طرق رئيسية أمس الاثنين.

واندلعت احتجاجات أمس قبل مداولات مقررة اليوم الثلاثاء في الجمعية الوطنية الفرنسية حول تعديلات في دستور كاليدونيا الجديدة. ومن شأن التعديلات المقترحة أن تسمح لعدد أكبر من السكان الفرنسيين بالتصويت في انتخابات كاليدونيا الجديدة، وهو ما يخشى أنصار الاستقلال من أن يقوض قدرة أصوات السكان الأصليين المعروفين باسم شعب الكاناك.

وجرى انتخاب رئيس كاليدونيا الجديدة لوي مابو في عام 2021 ليكون أول زعيم من السكان الأصليين المؤيدين للاستقلال. وتم تأجيل الانتخابات البرلمانية في كاليدونيا الجديدة، والتي كان من المقرر إجراؤها في مايو أيار، حتى نهاية العام.

ويفرض حظر التجول اعتبارا من الساعة السادسة مساء (0700 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء وحتى الساعة السادسة صباح غد الأربعاء في نوميا.

وكاليدونيا الجديدة واحدة من خمس مناطق جزرية تسيطر عليها فرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وهي محور خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيادة نفوذ بلاده في المحيط الهادي.

وتسعى فرنسا لإتاحة حقوق التصويت للمهاجرين الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة لعشر سنوات.