بعد أعنف الاشتباكات.. الهدوء يعود إلى طرابلس إثر الإفراج عن قائد فصيل

أطلق “قوة الردع” غربي ليبيا، سراح قائد الكتيبة 444 محمود حمزة، الذي أدى احتجازه إلى اندلاع اشتباكات في العاصمة طرابلس، هي الأعنف هذا العام، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصدران. في وقت أفيد بأنّ العمليات العسكرية في طرابلس توقفت مؤقتًا، بعد الإفراج عن حمزة.

هذا ولم يتضح بعد عدد قتلى الاشتباكات، لكن وحدة طبية مرتبطة بوزارة الدفاع قالت إنها نقلت ثلاث جثث من أحياء الفرناج وعين زارة وطريق الشوك. وناشدت وزارة الصحة المواطنين التبرع بالدم لمساعدة المصابين.

يأتي ذلك فيما دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف.

ووضعت الاشتباكات بين اللواء 444 وقوة الردع الخاصة، اللتين دعمتا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خلال معارك قصيرة العام الماضي، نهاية للهدوء النسبي الذي دام شهورًا في طرابلس.

كيف اندلع القتال؟

إلى ذلك، قال مصدر في اللواء 444، إن قوة الردع الخاصة التي تسيطر على مطار معيتيقة في العاصمة، ألقت القبض أمس الإثنين على قائد اللواء محمود حمزة أثناء محاولته السفر.

وفي الساعات التالية، احتشد الفصيلان حول العاصمة واندلع القتال في المساء.

وقوة الردع الخاصة هي أحد الفصائل المسلحة الرئيسية في طرابلس منذ سنوات، وتسيطر على منطقة معيتيقة والمنطقة الساحلية المحيطة بها بما في ذلك جزء من الطريق الرئيسي الذي يؤدي إلى الشرق.

ويسيطر اللواء 444 على قطاعات كبيرة من العاصمة ومناطق إلى الجنوب من طرابلس.

ولعب حمزة، وهو ضابط سابق في قوة الردع الخاصة، دورًا رئيسيًا في التوسط لإنهاء التوتر بين فصائل مسلحة أخرى.

وقال شاهد من رويترز إن فصيلًا آخر مهمًا في طرابلس، وهو جهاز دعم الاستقرار، نشر مقاتلين ومركبات في الشوارع في مناطق يسيطر عليها لكنه لم يشارك في الاشتباكات.

وقال سكان إن بعض المعارك اندلعت حول مطار معيتيقة واستمرت هناك حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر في شركات للطيران ومطار معيتيقة، أنّ السلطات حولت مسار الرحلات من وإلى المطار إلى مدينة مصراتة الواقعة على بعد 180 كيلومترًا شرقي طرابلس.