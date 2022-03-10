بعد أقل من أسبوع.. جريمة ثانية تهزّ الكويت

هزّت الشارع الكويتي جريمة مروعة، راحت ضحيتها امرأة بعدما طعنتها ابنتاها وفصلا رأسها عن جسدها بعد أقل من اسبوع على جريمة العارضية التي أدت الى مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة.

وأفادت صحيفة “الراي” المحلية، بأن الفتاتين من فئة غير محددة الجنسية، وقد حصلت الجريمة في منطقة الدوحة إثر خلافات أفضت إلى مشاجرة داخل منزل الأسرة.

وفي التفاصيل، عاين رجال الأمن والأدلة الجنائية والطوارئ الطبية مكان وقوع الجريمة، بعد بلاغ تلقوه الأربعاء، ووجدوا أن الأم مقتولة ورأسها مفصول عن جسدها وموضوع داخل كيس، في محاولة للتخلص منه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إنه تم توقيف الفتاتين المتهمتين داخل المنزل، واعترفتا بارتكاب الجريمة بعد خلافات تطورت إلى مشاجرة.

كذلك، ضبطت العناصر الأمنية السكين المستخدم في الواقعة، وأحيلت المتهمتين إلى الجهات المعنية لاستكمال التحقيق معهما.

وأشار المصدر إلى أن الأم وابنتيها من فئة “البدون”.

وتشهد الكويت تزايدا في نسبة جرائم العنف الأسري، ما دفع الكويتيين الى التعبير عن غضبهم من هذه الحالة من خلال وسم #جريمة_الدوحة على تويتر، وطالب بعضهم البرلمان بالتحرك لمعالجة الأسباب التي تدفع نحو ارتكاب هذا النوع من الجرائم.

واستفاق الشارع الكويتي قبل أيام على جريمة مروعة، عرفت باسم “جريمة العارضية”، والتي راح ضحيتها 3 أشخاص من أسرة واحدة، حيث عثر عليهم مقتولين في أماكن متفرقة داخل منزلهم.

وحول دوافع الجريمة، قال الجاني إن ما دفعه لارتكاب الجريمة هو تراكم الديون عليه، مشيرا إلى أنه كسر الأدراج في غرفة الأب بحثا عن المال.

والأسبوع الماضي، أقدم مواطن على قتل زوجته طعنا في منطقة العارضية القريبة من العاصمة الكويت ثم سلّم نفسه للشرطة، بينما لم تكشف السلطات بعد عن دوافع وملابسات الجريمة.