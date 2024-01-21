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بعد أكثر من عقدين.. بوتين يستعدّ لزيارة كوريا الشمالية "في وقت قريب"

منذ 13 دقيقة
فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون

فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون

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عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رغبته في زيارة كوريا الشمالية في وقت قريب، وذلك عندما اجتمع مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي في روسيا في الأسبوع الماضي، بحسب ما كشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد.

وأضافت الوكالة نقلًا عن مكتب مساعد وزيرة الخارجية، أن بوتين شكر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على دعوته.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بوتين إلى كوريا الشمالية منذ أكثر من عقدين.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الإثنين، إن روسيا تأمل أن تتم زيارة بوتين لكوريا الشمالية بناء على دعوة كيم “في المستقبل القريب”، لكنه أضاف أنه لم يتم الاتفاق على موعد حتى الآن.

وأشار تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية باللغة الكورية اليوم الأحد، إلى أن بوتين يعتزم زيارة بيونغ يانغ في وقت قريب، لكن تقريرها الأخير باللغة الإنجليزية قال إنه “يرغب” في القيام بذلك في وقت قريب.

وقالت الوكالة إن روسيا شكرت كوريا الشمالية خلال زيارة تشوي على دعمها وتضامنها في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وذكر التقرير أن موسكو وبيونغ يانغ أعربتا أيضًا عن قلقهما البالغ إزاء الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد الحقوق السيادية لكوريا الشمالية، بينما اتفقتا على التعاون في التعامل مع الوضع الإقليمي.

وبعد توليه السلطة خلفًا لبوريس يلتسين في 1999، زار بوتين كوريا الشمالية في يوليو/ تموز 2000 لعقد اجتماع مع كيم جونغ إيل، والد كيم جونغ أون.

وكان بيسكوف قد قال في وقت سابق، إن الرئيس الروسي قبل دعوة كيم عندما التقيا في روسيا في سبتمبر/ أيلول.

    المصدر :
  • رويترز

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