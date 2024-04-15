بعد ألمانيا.. التشيك تستدعي السفير الإيراني

قال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي عبر منصة إكس إنه استدعى السفير الإيراني اليوم الاثنين بعد الهجوم الذي شنته طهران على إسرائيل مطلع الأسبوع.

وقال ليبافسكي “أوضحت السلطات الدبلوماسية التشيكية لإيران أنها تجاوزت كل الخطوط بمهاجمة إسرائيل… النظام الإيراني يعرض الوضع الأمني في المنطقة للخطر. وكل هذا بموافقة ضمنية من أصدقائه الروس”.

هذا وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين أن ألمانيا استدعت السفير الإيراني صباح اليوم الاثنين، وذلك في أعقاب الهجوم الذي شنته طهران بالصواريخ والطائرات المسيرة مطلع الأسبوع على إسرائيل.

وأضاف المتحدث أن “اجتماعا يعقد حاليا”.

وشنت إيران مساء السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة