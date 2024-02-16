بعد ألمانيا.. دولة أوروبية ثانية تسقط في الركود الاقتصادي

سقطت بريطانيا في حالة ركود اقتصادي، بعد ألماني، لتكون الدولة الأوروبية الثانية التي تدخل هذه الحالة الاقتصادية مؤخرا.

وأفادت بيانات رسمية عن دخول بريطانيا في حالة من الركود الاقتصادي، حتى نهاية العام الماضي 2023، وكذا انكماش إنتاجها، أكثر من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام نفسه.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، خلال الربع الرابع من عام 2023، بحسب تقديرات أولية، بنسبة 0.2 في المئة على أساس سنوي، وبنسبة 0.3 في المئة على أساس فصلي.

وكان اقتصاد المملكة المتحدة قد سجل في الربع الثالث من العام الماضي تراجعا بنسبة 0.1 في المئة على أساس فصلي.

وبحسب البيانات، فإن اقتصاد المملكة المتحدة قد تراجع للربع الثاني على التوالي، ما يوضّح دخول الاقتصاد في مرحلة الركود الاقتصادي في النصف الثاني من العام 2023.

وأتت نتيجة الربع الرابع من عام 2023 مخالفة لتوقعات المحللين، الذين شملهم استطلاع بوابة “دايلي فكس”، بنمو بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي، وانخفاض بنسبة 0.1 في المئة على أساس فصلي”.

كذلك، سجّل قطاع الخدمات، وهو الذي يشكل العمود الفقري لاقتصاد المملكة المتحدة، تراجعا فصليا بنسبة 0.2 في المئة، خلال الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر إلى كانون الأول/ ديسمبر 2023، كما تراجع قطاع البناء بنسبة 1.3 في المئة.

يشار إلى أن الاقتصاد البريطاني قد تراجع في وقت تواجه فيه اقتصادات أوروبية ضغوطات، وسط توقعات خبراء اقتصاديين أن يدخل أكبر اقتصاد في أوروبا في ركود فني آخر في الربع الأول من 2024.

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