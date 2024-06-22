بعد أمطار غزيرة.. فيضانات وانهيارات أرضية تتسبب في اختفاء ثلاثة أشخاص في سويسرا

بحثت فرق طوارئ بطائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة وكلاب مدربة اليوم السبت عن ثلاثة مفقودين بعد أن تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في جنوب غرب سويسرا.

وذكر المكتب الحكومي للطقس والمناخ أن منسوب المياه جراء الأمطار التي سقطت في وادي ميزولشينا بمنطقة جريزو أمس الجمعة بلغ 124 مليمترا منها 63 مليمترا خلال ساعة واحدة فقط.

وقال متحدث باسم المكتب “لم يكن مستوى الأمطار هو ما تسبب في هذه المشكلات، بل سقوط مثل هذا الكم من الأمطار في فترة قصيرة”.

وأضاف “هذا التركيز من الأمطار يحدث مرة واحدة فقط كل 30 عاما”.

وفاضت عدة أنهار في وادي ميزولشينا لتغمر الطرق والحقول والقرى بالركام والتراب والأخشاب.

ولا يزال البحث جاريا عن ثلاثة قالت الشرطة إنهم ربما كانوا في منازلهم عندما حدثت الفيضانات.