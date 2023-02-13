الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
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بعد أنباء حول تعرّض البلاد إلى زلزال مدمّر.. الحكومة المصريّة تردّ

منذ 38 دقيقة
مصر

مصر

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ردت الحكومة المصرية في بيان لها على الأنباء التي تم تداولها خلال الآونة الأخيرة، عن تعرض مصر إلى موجة “تسونامي” وزلازل مدمرة في الأيام المقبلة، نتيجة الهزات الأرضية في بعض الدول المجاورة.

فقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذي نفى تلك الأنباء، مشددًا على أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة لنشاط أي زلازل أو هزات أرضية قد تحدث، من خلال “الشبكة القومية لرصد الزلازل”.

ووفقًا للبيان تم على الفور تحليل البيانات الأولية للزلازل التي تعرضت لها بعض الدول المجاورة، ولم يتم رصد أية مؤشرات أو توقعات تنذر بتعرض مصر سواء لزلازل مدمرة أو موجات تسونامي خطيرة خلال الفترة المقبلة، حيث أن موجات تسونامي تحدث نتيجة حدوث زلازل في المحيطات والبحار، مناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة التي تستهدف إثارة حالة من الهلع بين المواطنين، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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