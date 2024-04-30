بعد أن ألقاه الاحتلال من فوق بناية.. استشهاد شاب في الخليل

جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، فجر اليوم الثلاثاء، فيما أُعلن في الخليل عن استشهاد شاب.

واستشهد شاب، فجر اليوم الثلاثاء، بعد أن اعتقله جنود الاحتلال الإسرائيلي، والاعتداء عليه، في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب ربحي منسية من بلدة الظاهرية بعد مطاردته من قبل جنود الاحتلال خلال توجهه إلى عمله.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال طاردوا الشاب منسية واعتقلوه ثم اعتدوا عليه وألقوه من فوق عمارة، أصيب على إثرها بإصابات خطيرة ارتقى على إثرها شهيدا.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس، والمنطقة الشرقية من المدينة، ومنزل عائلة الأسير سمير كوسا وأجرت عمليات تفتيش فيه.

وأفادت مصادر محلية باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم عسكر وإطلاق النار تجاه قوات الاحتلال قرب دوار المسلخ شرق مدينة نابلس.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق المدينة، واعتقلت الشابين عمرو عبد الله السدلة وأحمد مروان السدلة بعد اقتحام منزليهما في البلدة.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى – شباب الثأر والتحرير في طولكرم أن وحدتها الخاصة استهدفت تجمعاً لجنود الاحتلال على حاجز “تسانعوز” العسكري

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير نظام شمال غرب رام الله، واعتقلت الأسرى المحررين محمود عبد القادر أبو سليم ومحمد أحمد أبو سليم وصائب فهمي أبو سليم ومعتز سميح وهدان بعد أيامٍ من الإفراج عنهم بعد اقتحام منازلهم في بلدة رنتيس شمال غرب رام الله.

وبالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لبلدة سيلة الظهر جنوب جنين، استهدف مقاومون القوات بعبوة محلية الصنع في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وجيش الاحتلال يطلق الرصاص الحي.

واعتقلت قوات الاحتلال السيدة سلوى أبو وردة حمدان من منطقة عيلة علي شرق بيت لحم، فيما اقتحمت جيش الاحتلال محيط مستشفى اليمامة ببلدة الخضر في المدينة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وانتشرت في باب الزاوية وحارة الشيخ وحبايل الرياح ومنطقة مفرق أبو الحلاوة.