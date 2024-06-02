بعد أن كان يسعى لحظره.. ترامب ينضم إلى تيك توك

انضم مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إلى تيك توك قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بعد أن كان يحاول حظره عندما كان رئيسا للولايات المتحدة.

وقالت صحيفة بوليتيكو، التي كانت أول من نشرت عن ذلك، إن ترامب نشر مقطع فيديو على حسابه على تيك توك مساء السبت ظهر فيه وهو يحيي الجماهير في مباراة ضمن بطولة في رياضة فنون القتال المختلطة في نيوارك بولاية نيوجيرزي.

وبحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش اليوم، زاد عدد متابعي ترامب على 450 ألفا على منصة التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع الفيديو القصيرة، والمملوكة لشركة التكنولوجيا العملاقة التي مقرها الصين بايت دانس.

تخوض بايت دانس معركة قضائية ضد قانون أمريكي دخل حيز التنفيذ في أبريل نيسان يلزمها ببيع تيك توك بحلول يناير كانون الثاني أو مواجهة الحظر.

ويقول البيت الأبيض إنه يريد إنهاء ملكية الشركة للمنصة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وليس فرض حظر على تيك توك.