بعد أوامر ترامب التحفيزية.. أسهم البورصة الأمريكية تتجه صعوداً

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ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم مع اتجاه أنظار المستثمرين إلى أوامر تنفيذية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع لدعم الاقتصاد لحين إقرار حزمة تحفيز أكثر تماسكا‮.‬

وفي بداية التعاملات صعد المؤشر “داو جونز الصناعي” بنسبة 0.2% إلى 27488.21 نقطة، وفتح المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” مرتفعا بنسبة 0.14% إلى 3356.04 نقطة.

فيما زاد المؤشر “ناسداك” بنسبة 0.21% إلى 11033.73 نقطة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد وقع السبت، أوامر تنفيذية تضمنت تجديدا جزئيا لإعانات البطالة لعشرات الملايين من الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب وباء فيروس كورونا.

وقال ترامب إن الإجراءات تقضي بمنح 400 دولار إضافية أسبوعيا كإعانات بطالة وهو مبلغ أقل من 600 دولار أسبوعيا، جرت الموافقة عليه في مطلع الأزمة. وقد تواجه بعض الإجراءات تحديات قانونية على الأرجح، لأن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس سلطة الفصل في إنفاق الأموال الاتحادية.

وتابع الرئيس الأمريكي: “هذه الأموال التي يحتاجونها.. إنها تمنحهم حافزا للعودة للعمل”.

وأثارت تحركات ترامب لانتزاع إجراءات المساعدات من أيدي الكونغرس انتقادات فورية من بعض الديمقراطيين.

وقال ترامب أيضا إنه سيعلق جمع ضرائب المرتبات، مشيرا إلى أن التعليق سيطبق على الأشخاص أصحاب الدخول التي تقل عن مئة ألف دولار سنويا.