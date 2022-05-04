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بعد أيام على اختطافه في هايتي.. إطلاق سراح دبلوماسي من دولة الدومينيكان

4 - مايو - 2022
خريطة للدومينيكان وهايتي

خريطة للدومينيكان وهايتي

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قال وزير خارجية جمهورية الدومينيكان إن دبلوماسيا من الدومينيكان اختطف في هايتي وأفرج عنه بعد أربعة أيام، في واقعة تزامنت مع تصاعد عنف العصابات في الدولة الواقعة بمنطقة الكاريبي.

واختفى كارلوس جيين الملحق بسفارة الدومينيكان في هايتي يوم الجمعة بينما كان يقود سيارته من‭‭ ‬‬العاصمة بورت أو برنس إلى بلدة جيماني الحدودية في الدومينيكان مما دفع الجيش لتعزيز المراقبة على الحدود.

وكتب وزير خارجية الدومينيكان روبرتو ألفاريز على تويتر دون الخوض في التفاصيل “نشكر كل من شارك بفاعلية في إطلاق سراحه”.

وتشهد هايتي حرب عصابات دامية منذ أسبوعين تقريبا في مناطق قريبة من العاصمة أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل. وعززت العصابات قوتها على نحو مطرد منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو تموز.

    المصدر :
  • رويترز

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