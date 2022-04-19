الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد أيام من إطلاق النار.. طعن امرأة في مترو أنفاق بمدينة نيويورك

19 - أبريل - 2022
نيويورك

نيويورك

A A A
طباعة المقال

قالت الشرطة إن امرأة تبلغ من العمر 27 عاما تعرضت للطعن في فخذها على رصيف لمترو الأنفاق بمدينة نيويورك يوم الاثنين، وذلك في أحدث هجوم عشوائي على ما يبدو يشهده نظام النقل العام بالمدينة، وجاء بعد أيام من إطلاق نار بمترو الأنفاق أيضا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المرأة، التي لم يذكر مسؤولو إنفاذ القانون اسمها، تعرضت للطعن في محطة هيرالد سكوير قبل أن تُنقل إلى مستشفى قريب، وهي في حالة مستقرة.

وأضاف المتحدث أن المشتبه به المجهول فر خارج شبكة مترو الأنفاق وإنه لا يزال طليقا.

وشهدت مدينة نيويورك تصاعدا في أعمال العنف في الأشهر القليلة الماضية، منها سلسلة هجمات عشوائية على ركاب شبكة مترو الأنفاق.

وشمل العنف عددا من الهجمات دُفع خلالها ركاب على القضبان، بما في ذلك امرأة من مانهاتن نُظر إلى مقتلها على أنه يأتي في إطار تصاعد جرائم الكراهية ضد الأمريكيين الآسيويين.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الضحية في هجوم الاثنين لم تكن آسيوية، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي 12 أبريل نيسان، فجر مسلح قنبلتي دخان وفتح النار في عربة مترو أنفاق بمدينة نيويورك، مما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا. وأُلقي في اليوم التالي القبض على المشتبه به الذي حددت السلطات أنه فرانك جيمس ويبلغ من العمر 62 عاما.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد
الهيئة العليا للانتخابات: الناخبون أيدوا دستوراً يمنح الرئيس التونسي صلاحيات كبيرة
الجنيه المصري
صندوق النقد يطالب مصر بتعزيز تنمية القطاع الخاص وتقليص دور الدولة
جو بايدن
مستشار اقتصادي: بايدن لا يخطط لمواصلة السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
معمل الزهراني
تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
هيكتور حجار
هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟