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بعد أيام من هجوم موسكو.. انفجار يهز مقهى في مدينة فارونيش الروسية

منذ 26 دقيقة
الشرطة الروسية

الشرطة الروسية

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وقع انفجار في مقهى بمدينة فارونيش بجنوب روسيا اليوم الاثنين 1 نيسان /أبريل الجاري.

وأظهرت لقطات نشرتها خدمة زفيزدا الإخبارية النوافذ المحطمة لمقهى ايسترن تي هاوس (بيت الشاي الشرقي) في شارع لينين.

وقالت مجموعة ماش الإعلامية إن المقهى تعرض للهجوم في الساعات الأولى من الصباح عندما لم يكن هناك أحد في المكان.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الشرطة قولها إنها تجري تحقيقا بعد ورود تقارير عن وقوع أضرار في المقهى.

ويأتي ذلك بعد أيام من الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو، أدى إلى مقتل أكثر من مئة شخص.

يذكر أن وكان تنظيم داعش الإرهابي تبنى هذا الهجوم، لكن السلطات الروسية شككت في هذه الرواية، وقالت إنها تملك أدلة تثبت صلة أوكرانيا بالحادث، وهو ما نفته كييف.

    المصدر :
  • رويترز

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