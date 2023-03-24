بعد إدانة راهول غاندي.. حزب المؤتمر الهندي سينظم احتجاجات

قال مسؤولون من حزب المؤتمر الهندي المعارض إن أنصار الحزب سينزلون للشوارع الجمعة، للاحتجاج على إدانة زعيمهم راهول غاندي بتهمة القذف وذلك بعد يوم من صدور حكم بسجنه عامين في القضية.

وأدانت المحكمة غاندي (52 عاما) بسبب خطاب أدلى به في 2019 أشار فيه إلى أن اللصوص لديهم لقب عائلة واحد هو مودي.

وأدلى بذلك وهو في حملة انتخابية قبل الانتخابات العامة السابقة لدحض السياسات الاقتصادية التي ينتهجها رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

والمحكمة التي أدانته تقع في ولاية جوجارات غرب البلاد وأفرجت عنه بكفالة وعلقت تنفيذ الحكم لمدة شهر.

ويمنح ذلك غاندي الوقت لكي يطعن على الحكم لكنه معرض للتجريد من أهلية دخول البرلمان على الفور بعد إدانته.

وقال اثنان من الشخصيات البارزة في حزب المؤتمر لرويترز إن غاندي سيحترم حكم المحكمة ولن يحضر جلسات البرلمان.

وقال نائب في البرلمان الاتحادي وهو أيضا شخصية بارزة في حزب المؤتمر “إنها حقيقة أن عضويته معلقة في الوقت الحالي لكننا سنطعن على الحكم لنضمن قدرته على حضور جلسات البرلمان”.

كما أشار مسؤولون في حزب المؤتمر إلى أنهم يعتمدون أيضا على أحزاب معارضة محلية لحشد الدعم السياسي ضد الحكم الصادر بحق غاندي.

وأكد مكتب رئيسة البلاد دروبادي مورمو أن قادة الحزب سعوا لعقد اجتماع معها لتقديم احتجاج على الإدانة إلى أعلى مسؤول تنفيذي دستوري.