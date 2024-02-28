الأربعاء 18 شعبان 1445 ﻫ - 28 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد إرسالها إشارة استغاثة.. اختفاء طائرة هليكوبتر قبالة النرويج

منذ 11 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أعلنت خدمة الإنقاذ النرويجية اليوم الأربعاء أن طائرة هليكوبتر اختفت قبالة ساحل غرب النرويج اليوم الأربعاء بعد إرسالها إشارة استغاثة، قبل رصد عدة أشخاص في المحيط القريب. وفق وكالة رويترز.

وذكرت وكالة أنباء (إن.تي.بي) أن الشرطة النرويجية أكدت وقوع حادث.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وقالت مراكز تنسيق الإنقاذ المشتركة النرويجية في منشور على موقع (إكس) إن رجال الإنقاذ بدأوا في انتشال أشخاص من البحر.

وأظهرت بيانات الحركة الجوية أن عدة طائرات إنقاذ هليكوبتر تحلق بالقرب من جزيرة غربي بيرجن، ثاني أكبر مدينة في النرويج ومركز مزدحم لصناعة النفط والغاز البحرية النرويجية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قمة العشرين.. انقسام بين القوى الغربية حول طريقة التصرف مع الأصول الروسية
غزة تحت النار
رقابة على الأسعار في أسواق رفح يفرضها مسلحون ملثمون
مصر.. انطلاق الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

الأكثر قراءة

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
نصر الله متأكد من حرب إسرائيلية قريبة على لبنان.. صحيفة تكشف التفاصيل
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
رئيس الأركان الإسرائيلي جاء ليتوعد.. ففاجأه صاروخ من حزب الله!
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء يقرّ زيادات لموظفي القطاع العام.. كم بلغت؟