الأحد 27 ربيع الأول 1444 ﻫ - 23 أكتوبر 2022 |
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بعد إسقاط الالتماسات ضد اتفاق الترسيم مع لبنان... غانتس يعلّق!‏

منذ 40 دقيقة
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (غيتي)

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (غيتي)

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رفضت محكمة العدل العليا في إسرائيل الالتماسات الأربعة ضد اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، وفق وسائل إعلام عبرية.‏

وكانت أحزاب يمنية قدمت 4 التماسات لمحكمة العدل العليا ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.‏

وقال وزير الدفاع، بيني غانتس، إن قرار المحكمة العليا “سيسمح لنا بالمضي قدمًا في الاتفاق المهم بشأن الحدود البحرية مع لبنان في ‏الأيام المقبلة”.‏

وأضاف أن “موعد استحقاق الاتفاق القريب من الانتخابات غير مرغوب فيه، لكنه ضروري. وهذه اتفاقية جيدة وصحيحة، ولها آثار ‏أمنية وسياسية واقتصادية إيجابية على المنطقة بأكملها”.‏

وبعد تقديم الاتفاقية إلى الكنيست لمراجعتها في 12 أكتوبر، سيكون بإمكان مجلس الوزراء التصويت على الموافقة الرسمية إما يوم ‏الأربعاء أو الخميس.‏

ورداً على حكم المحكمة العليا، قال عضو الكنيست السابق عن الحركة الصهيونية المتدينة، إيتمار بن جفير، لإذاعة الجيش إنه سيعمل ‏على إلغاء الاتفاق، إذا كان عضوا بالحكومة المقبلة، وفق ما نقلت “الحرة”.‏

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