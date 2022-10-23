بعد إسقاط الالتماسات ضد اتفاق الترسيم مع لبنان... غانتس يعلّق!‏

رفضت محكمة العدل العليا في إسرائيل الالتماسات الأربعة ضد اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، وفق وسائل إعلام عبرية.
وكانت أحزاب يمنية قدمت 4 التماسات لمحكمة العدل العليا ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.
وقال وزير الدفاع، بيني غانتس، إن قرار المحكمة العليا “سيسمح لنا بالمضي قدمًا في الاتفاق المهم بشأن الحدود البحرية مع لبنان في الأيام المقبلة”.
وأضاف أن “موعد استحقاق الاتفاق القريب من الانتخابات غير مرغوب فيه، لكنه ضروري. وهذه اتفاقية جيدة وصحيحة، ولها آثار أمنية وسياسية واقتصادية إيجابية على المنطقة بأكملها”.
وبعد تقديم الاتفاقية إلى الكنيست لمراجعتها في 12 أكتوبر، سيكون بإمكان مجلس الوزراء التصويت على الموافقة الرسمية إما يوم الأربعاء أو الخميس.
ورداً على حكم المحكمة العليا، قال عضو الكنيست السابق عن الحركة الصهيونية المتدينة، إيتمار بن جفير، لإذاعة الجيش إنه سيعمل على إلغاء الاتفاق، إذا كان عضوا بالحكومة المقبلة، وفق ما نقلت “الحرة”.