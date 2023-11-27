بعد إصابة 3 طلاب فلسطينيّين.. الشرطة الأميركيّة تُلقي القبض على مطلق النار

ألقت الشرطة الأميركية القبض على مشتبه به في إطلاق النار على ثلاثة طلاب جامعات من أصل فلسطيني، تسبب في إصابتهم في بيرلينجتون في ولاية فيرمونت الأميركية، فيما تحقق الشرطة في الحادث على أساس الاشتباه بأنها جريمة كراهية، وفق ما ذكرت شبكة سي.إن.إن الإخبارية اليوم الإثنين.

وذكرت شرطة بيرلينجتون في وقت سابق أن رجلًا يحمل مسدسًا أطلق النار على الضحايا الثلاث في الشارع بالقرب من جامعة فيرمونت، مساء يوم السبت، ثم فر هاربًا.

وأفادت سي.إن.إن بأنه تم القبض على مشتبه به يدعى جيسون جيه.إيتون (48 عامًا) بعد ظهر أمس الأحد. ولم ترد شرطة بيرلينجتون ولا مكتب رئيس البلدية بعد على طلب من رويترز للتعليق على الاعتقال.

وقالت الشرطة إن اثنين من الضحايا مواطنين أميركيين والثالث مقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة وجميعهم في عمر 20 عامًا. وأضافت أن اثنين منهم كانا يرتديان الوشاح ذي اللونين الأبيض والأسود، الذي يرمز لدعم الفلسطينيين، وقت وقوع الهجوم.

وترددت أنباء أن الضحايا كانوا يتحدثون بالعربية وقت الهجوم، وفقًا لمعهد التفاهم الشرق أوسطي، وهو منظمة غير ربحية مؤيدة للفلسطينيين والتي قالت أيضًا إن المهاجم فتح النار على الثلاثة، بعدما بدأ في الصياح ومضايقتهم. وتقول الشرطة إنه أطلق أربع رصاصات من دون التفوه بكلمة.

بدوره، قال جون مراد قائد شرطة بيرلينجتون في بيان: “في هذا الوقت المشحون، لا يمكن لأحد أن ينظر للحادث دون أن يشتبه في أنه جريمة دافعها الكراهية”.

وأصدرت عائلات الضحايا بيانًا مشتركًا في وقت سابق من اليوم تحث فيه السلطات على التحقيق في إطلاق النار باعتباره جريمة كراهية، وهو ما دعت له أيضًا اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا.

وقال عابد أيوب، المدير التنفيذي للجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز: “تصاعد المشاعر المعادية للعرب والفلسطينيين التي نشهدها غير مسبوق، وهذا مثال آخر على تحول تلك الكراهية إلى العنف”.

وأشارت العائلات إلى أنّ الضحايا هم هشام عورتاني من جامعة براون في رود آيلاند، وكنان عبد الحميد من جامعة هافرفورد في بنسلفانيا، وتحسين أحمد من جامعة ترينيتي في ولاية كونيتيكت، وأضافت أن الثلاثة درسوا في مدرسة الفرندز الثانوية في رام الله في الضفة الغربية قبل التحاقهم بالجامعة.

وكان اثنان منهم في زيارة إلى منزل عائلة الثالث خلال عطلة عيد الشكر.

وقالت الشرطة إن الثلاثة ظلوا تحت الرعاية الطبية أمس الأحد، وإن اثنين منهما أصيبا بطلقات نارية في الجذع بينما أصيب الثالث في النصف السفلي من الجسد.

وأضافت أن اثنين في حالكل المقالاتة مستقرة، بينما يعاني الثالث من إصابات أكثر خطورة.