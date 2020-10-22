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بعد إصابتها بكورونا… وزيرة خارجية بلجيكا تدخل العناية المركزة

منذ 14 دقيقة
وزيرة خارجية بلجيكا تدخل العناية المركزة

وزيرة خارجية بلجيكا تدخل العناية المركزة

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اعلن مكتب وزيرة الخارجية البلجيكية ورئيسة الوزراء السابقة صوفي ويلميس، اليوم الخميس، إنها نُقلت إلى العناية المركزة بعد إصابتها بكوفيد-19 في حين تواجه البلاد موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا الذي يسبب هذا المرض.

وذكر المتحدث باسمها أن الوزيرة (45 عامًا) في كامل وعيها وحالتها مستقرة.

وكانت ”ويلميس“ قالت، يوم السبت، إن الفحوص أكدت إصابتها بالفيروس، وإنها على الأرجح التقطته من أحد الأقارب وليس من محيط العمل.

وكتب ”ألكسندر دي كرو“ الذي تولى رئاسة الوزراء، في أوائل تشرين الأول، على ”تويتر“ يقول إنه يتمنى لها الشفاء العاجل.

وأضاف:“لا أحد محصن من هذا الفيروس، معًا سنهزم كوفيد-19″.

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