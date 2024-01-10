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بعد إطلاق النار عليه.. مقتل مرشح بالانتخابات الباكستانية

منذ 37 دقيقة
الشرطة الباكستانية

الشرطة الباكستانية

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قالت الشرطة الباكستانية إن مرشحا بالانتخابات العامة قُتل بالرصاص في إحدى جولاته الانتخابية الأربعاء، في حادث قد يعزز مخاوف الزعماء السياسيين من تزايد هجمات المتشددين وتهديدها المحتمل للعملية الانتخابية المقررة في الثامن من فبراير\شباط.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم مالك كليم الله، المرشح المستقل لمجلس إقليم خيبر بختون‭‭ ‬‬خوا. وقال روهان ذيب خان قائد شرطة إقليم وزيرستان الشمالية لرويترز إن كليم الله هوجم خلال حملة من باب إلى باب.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال حسن جين بلوخ نائب مفوض مدينة تُربت بإقليم بلوخستان لرويترز إن مير أسلم بوليدي، مرشح حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف) بانتخابات الجمعية الوطنية (مجلس النواب) عن إقليم بلوخستان الجنوبي الغربي، أصيب بجروح خطيرة في هجوم مسلح.

ومن المقرر إجراء الانتخابات بالبلد الآسيوي المضطرب سياسيا واقتصاديا في الثامن من فبراير\شباط المقبل وذلك بعد عدة تأجيلات. وأصدر مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي قرارا غير ملزم بتأجيل الانتخابات مجددا مرجعا ذلك إلى مخاوف أمنية وشتاء قارس في المناطق الشمالية.

وكثف المسلحون الإسلاميون هجماتهم منذ تعليق اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة في أواخر عام 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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