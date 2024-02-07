بعد إطلاق صواريخ باليستية قرب خليج عدن.. أضرار بسفينة يونانية

أصيبت سفينة يونانية بأضرار بعد إطلاق صواريخ باليستية صوبها قرب خليج عدن، اليوم الأربعاء.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية الأربعاء إن حركة “أنصار الله” اليمنية، أطلقت عدة صواريخ باليستية مضادة للسفن في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن صوب سفينة شحن يونانية.

وقالت القيادة في بيان : “كانت 3 من الصواريخ تحاول ضرب MV Star Nasia، وهي ناقلة بضائع يونانية ترفع علم جزيرة مارشال وتعبر خليج عدن”، مشيرة إلى أنه: “في حوالي الساعة 3:20 صباحا، أبلغت سفينة MV Star Nasia عن انفجار بالقرب من السفينة مما تسبب في أضرار طفيفة ولكن لم تقع إصابات”.

وتابع بيان القيادة المركزية أنه: “في 02:00 سقط صاروخ آخر في المياه القريبة من السفينة دون أي تأثير. وفي الساعة 4:30 مساء، اعترضت السفينة يو إس إس لابون (DDG 58)، التي تعمل بالقرب من سفينة MV Star Nasia، وأسقطت صاروخا باليستيا ثالثا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون المدعومين من إيران. تظل MV Star Nasia صالحة للإبحار وتستمر نحو وجهتها”.

وختم البيان: “من المرجح أن الصواريخ الباليستية المضادة للصواريخ الثلاثة المتبقية كانت تستهدف سفينة MV Morning Tide، وهي سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بربادوس وتعمل في جنوب البحر الأحمر. وسقطت الصواريخ الثلاثة في المياه القريبة من السفينة دون أي أثر. تواصل MV Morning Tide رحلتها ولم تبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار”.

وكانت مؤسسة للأمن البحري، أعلنت الثلاثاء، أن سفينة شحن تملكها شركة بريطانية تعرضت لأضرار طفيفة، إثر هجوم بطائرة بدون طيار حاولت استهدافها أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن.

وقالت شركة “أمبري” البريطانية، إن السفينة التي ترفع علم باربادوس تعرضت لأضرار طفيفة على ميسرتها، من دون وقوع إصابات بشرية.

وينفذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا وحشية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين منذ منتصف كانون الثاني/ يناير، تحت ذريعة الرد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.