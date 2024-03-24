بعد إطلاق قذائف على الجولان.. قصف إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 24 آذار/مارس الجاري، غارات على محيط العاصمة السورية دمشق.

وجاءت الغارات بعد سقوط قذائف على الجولان المحتل، بالتزامن مع رشقة صاروخية كبيرة انطلقت من جنوب لبنان على شمال إسرائيل.

وكانت إسرائيل قصفت في وقت سابق، مدينة بعلبك معقل ميليشيا حزب الله للمرة الثالثة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضا مواقع للجيش السوري.